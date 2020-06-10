Як не треба грати в підкаті – курйозний автогол у чемпіонаті Португалії

Едвін Бангера, який захищає кольори Жил Вісенте, став автором прикрого автогола в матчі 26 туру чемпіонату Португалії.

Чемпіонат Португалії, 26 тур

Жил Вісенте – Фамалікан – 1:3

Голи: Вієйра, 78 – Мартінш, 12 (пен), Гонсалвеш, 43, Бангера, 90+1 (авт)

Фамалікан на виїзді переміг Жил Вісенте у 26 турі португальської Прімейри. Особливої уваги заслуговує останній гол у матчі, який був забитий у компенсований арбітром час.

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На 90+1 хвилині гравці Фамалікана вибігли в контратаку. Захисник господарів Едвін Бангера відчайдушно намагався завадити голу, але краще б він цього не робив. 23-річний футболіст у підкаті незграбно зрізав м'яч у власні ворота.

Зауважимо, для Фамалікана ця перемога стала другою поспіль після відновлення сезону. Минулого тижня скромна команда обіграла Порту, а зараз підібралася до топ-3 на відстань однієї перемоги.

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