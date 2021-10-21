– Я не знаю, як назвати цю команду – "компот", "солянка"? Нарахував там футболістів із 12 країн! Я не уявляю, чесне слово, як тренер із цим справляється, – каже у розмові з Футбол 24 Євген Немодрук, який на зорі 2000-х був основним голкіпером ЦСКА Софія.

– Вернидуб у схожій ситуації Шерифа справляється нівроку.

– Я не думаю, що у нього такий діапазон. В основному, є вектор – латиноамериканський, наприклад. Спільний футбол, схожі стилістичні школи. У Болгарії раніше дотримувалися балканського напрямку легіонерів – боснійці, серби тощо. А тут – 12 країн! Франція, Нідерланди, Фінляндія, Латинська Америка, африканський континент – все, що завгодно!

ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій

– Чого очікуєте від матчів Зорі з ЦСКА у 3-4 турах Ліги конференцій?

– Теперішній головний тренер болгарської команди – Стойчо Младенов. Особисто я з ним не знайомий, але в мій час він теж працював у Болгарії, а ще раніше грав у Португалії. Йому доведеться важко, бо, повторюся, у колективі – 12 національностей. Я пробігся новинами по болгарських спортивних сайтах: декого з його підопічних викликали до збірних, тож вони повернулися у різному функціональному стані. Потрібно знову підводити їх до спільного знаменника. Футбол – командна гра. Маючи такий різнобій у плані шкіл та національностей, дуже складно щось створити. Це помітно навіть по чемпіонаті: якщо ЦСКА перемагає, то все одно регулярно пропускає. Нема стабільності. Їхні успіхи досягнуті більше завдяки індивідуальним якостям окремих футболістів, а не колективній грі.

Показовим став матч проти Роми. Вони просто зупинилися. Після гри Младенов виправдовувався в інтерв’ю, що провів із хлопцями відповідну розмову, щось їм пояснив. Поясніть мені: які виправдання можуть бути? Ви професіонали, які приїхали грати у футбол. Вас ще потрібно вмовляти, щоб не було 5 пропущених? Цирк!

– У Зорі є всі шанси на успіх?

– У Зорі є дуже багато шансів. Потрібно зіграти в командний футбол. У ЦСКА виникли серйозні труднощі проти Буде Глімт у попередньому турі. Могли навіть програти – пощастило, що суддя помітив фол з боку норвежців. У Зорі точно будуть шанси забити. Не такий сильний болгарський опонент, щоб з ним не впоратись.

Читайте повну версію інтерв'ю Футбол 24: "Упродовж матчу мене хотіли вбити": він підіймав Шериф, грав із Бербатовим, скандал у Болгарії, шок у В’єтнамі