Видання lance розпитало 34-річного натуралізованого футболіста про конфлікт на Сході України. Мораєс зізнався, що хвилюється: "Ми, бразильці, дуже побоюємося через всі ці новини. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі подій, тому ми завжди напоготові у разі чого. Я пережив багато напружених моментів у 2014-му, бачив, як усе починалося і не хочу, щоб це сталося знову. Ніхто не заслуговує на війну".

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Читачів у соцмережах обурило те, що Жуніор назвав себе бразильцем, а не українцем. Прокоментував ситуацію навіть нападник іспанської Фуенлабради Роман Зозуля: "Як на Євро поїхати, так він – українець, а як війна – то бразилець".

Втім, пізніше колишній гравець "синьо-жовтих" опублікував у своєму Instagram допис щодо ситуації, яка склалась. "Я – українець! Я пишаюся тим, що я – українець! У 2012 році я приїхав в Україну і до сьогодні, до 2022 року, живу тут, навіть коли мав можливість виїхати. Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", – резюмував Мораєс.

Нагадаємо, форвард переїхав в Україну влітку 2012-го, підписавши контракт із донецьким Металургом. Згодом на правах вільного агента перебрався в київське Динамо, за яке провів 85 матчів та забив 34 м'ячі. Третім клубом Жуніора Мораєса в Україні став донецький Шахтар, з яким контракт завершується влітку.

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