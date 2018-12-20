Як Мудрик вчив Міс Україна жонглювати – відео дня

Збірна України — 12:21 472
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Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА
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Циганков залишиться в Динамо до червня – Хацкевич попросив не продавати футболістаУкраїна — 11:55 444
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Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагородиФранція — 11:17 527
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Тоттенхем вперше за 32 роки не пропустив та переміг Арсенал на виїздіАнглія — 06:00 701
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Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальникиНімеччина — 19 груд 4146
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