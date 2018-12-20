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Як Мудрик вчив Міс Україна жонглювати – відео дня

11:28 682 Читать на русском
Як Мудрик вчив Міс Україна жонглювати – відео дня
Поліна Ткач / Фото: соцмережі

Хавбек донецького Шахтаря Михайло Мудрик поділився технікою з Міс Україна Поліною Ткач.

Як відомо, Міс Україна-2017 Поліна Ткач взяла участь у зйомках новорічного ролика донецького Шахтаря.

Шахтар зняв новорічний ролик з Міс Україна-2017

Під час зйомок хавбек донеччан Михайло Мудрик навчав красуню жонглювати. Веселе відео Шахтар виклав у своєму Instagram.

Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Михайло Мудрик Михайло Мудрик
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