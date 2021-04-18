"Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо? Ми грали погано, тут нема про що говорити, аналізувати щось. Тут все зрозуміло.

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Напевно, є певні проблеми, якщо нам так важко даються перемоги. Тому, якщо є проблеми, їх треба вирішувати. Будемо займатися цим найближчим часом – вирішувати проблеми", – сказав Палкін у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо перемогло Шахтар 1:0 і, відірвавшись від "гірників" вже на 10 очок, практично гарантувало собі золоті медалі УПЛ.

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