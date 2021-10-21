Експерт каналів "Футбол" Віктор Леоненко не розуміє, чому Динамо постійно програвало другий поверх у матчі з Барселоною (0:1).

"На другій хвилині іспанці могли вирішити всі питання. Слава богу, там не влучив головою. Моментів не надто багато було.

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Я не розумію, як в моменті з голом можна було забути чоловіка Шакіри (Жерара Піке – прим.)? Найвищу людину в Барселоні. Це як побувати в Парижі і не помітити Ейфелеву вежу. Всі стояли з Люком де Йонгом. Де Пена взагалі стояв осторонь і вболівав чи ставки робив", – заявив Леоненко в ефірі YouTube-каналу Великий футбол.

Нагадаємо, Динамо зазнало мінімальної поразки і опинилося на останній сходинці групи Е з різницею голів 0:6.

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