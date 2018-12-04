Як Модріч допоміг українським журналістам – цікава заява

Журналіст програми Профутбол Вадим Скічко пригадав цікаву історію за участю новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча.

За словами журналіста, одного разу (у 2017 році) Модріч неабияк допоміг українським ЗМІ перед поєдинком Хорватія – Україна у Загребі.

"Розповім вам цікаву історію про нового володаря "Золотого м'яча". У березні минулого року ми були з Віталієм Звєровим у Загребі на матчі збірних Хорватії та України. На передматчеву прес-конференцію тодішній наставник хорватів Анте Чачіч взяв з собою капітана "картатих" Луку Модріча.

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Прес-центр на стадіоні Максимір був ущерть заповнений і нам довелося розташуватися ледь не на останньому ряді. Прес-аташе збірної Хорватії реагував на підняті руки із зали та надавав слово. Віталік теж захотів поставити питання Модрічу та підняв руку, однак його не помічали.

Прес-аташе марно вдивлявся у глибину зали через софіти, які його засліплювали та був уже готовий завершити прес-конференцію, проте йому на допомогу прийшов Модріч, який помітив прохання Віталія. "Он там, на останньому ряді", – сказав він щось таке і вказав на Звєрова.

Ось що таке бачити поле", – написав Скічко у Twitter.