"Як круто буде виглядати матч Мундіалю у Маріуполі": журналіст – про користь для України від заявки на проведення ЧС
Журналіст Михайло Співаковський поділився деталями залучення нашої держави до заявки Португалії та Іспанії на проведення чемпіонату світу 2030 року.
"Тут суто політичний підтекст. Ми не знаємо, що буде у 2030 році, ми не знаємо, що завтра буде. Чи буде у нас країна взагалі. Ми – дуже корисний додаток до Іспанії та Португалії. Ця історія всім вигідна. Вони зміцнюють свою заявку, вона виглядає міцнішою у політичному сенсі.
Україна, Іспанія і Португалія офіційно подали заявку на проведення чемпіонату світу
У той день, коли Офіс Президента та конкретно Володимир Зеленський розмовляли з Александером Чеферіном щодо жорсткіших санкцій до Росії, щоб не допускати її до жеребкування, ця тема була остаточно обговорена. Це ніби-то "благословіння Чеферіна" у нас є, і це дуже важливо у цій ситуації. Думаю, що Іспанія і Португалія розуміють, що з Україною разом це більш глобальна історія. Навіть якщо у нас відбудеться один матч, але Україна потрапить на ЧС без відбіркового циклу – я згодний. Можливо це наш єдиний шанс.
Знову привертається певна увага до подій в Україні. Чому це важливо робити? Люди звикають до всього. Дуже треба привертати увагу до таких подій та отримувати певні інвестиції. Як круто буде виглядати матч ЧС у відбудованому Маріуполі чи в Донецьку на Донбас Арені", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а у 2026-му турнір приймуть США, Мексика і Канада. Збірна України лише раз грала на чемпіонат світу – у 2006 році "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу під керівництвом Олега Блохіна.
Війна, великі відстані, роль України поряд з Іспанією та Португалією – відомі перші деталі заявки на проведення ЧС