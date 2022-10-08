"Тут суто політичний підтекст. Ми не знаємо, що буде у 2030 році, ми не знаємо, що завтра буде. Чи буде у нас країна взагалі. Ми – дуже корисний додаток до Іспанії та Португалії. Ця історія всім вигідна. Вони зміцнюють свою заявку, вона виглядає міцнішою у політичному сенсі.

Україна, Іспанія і Португалія офіційно подали заявку на проведення чемпіонату світу

У той день, коли Офіс Президента та конкретно Володимир Зеленський розмовляли з Александером Чеферіном щодо жорсткіших санкцій до Росії, щоб не допускати її до жеребкування, ця тема була остаточно обговорена. Це ніби-то "благословіння Чеферіна" у нас є, і це дуже важливо у цій ситуації. Думаю, що Іспанія і Португалія розуміють, що з Україною разом це більш глобальна історія. Навіть якщо у нас відбудеться один матч, але Україна потрапить на ЧС без відбіркового циклу – я згодний. Можливо це наш єдиний шанс.

Знову привертається певна увага до подій в Україні. Чому це важливо робити? Люди звикають до всього. Дуже треба привертати увагу до таких подій та отримувати певні інвестиції. Як круто буде виглядати матч ЧС у відбудованому Маріуполі чи в Донецьку на Донбас Арені", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а у 2026-му турнір приймуть США, Мексика і Канада. Збірна України лише раз грала на чемпіонат світу – у 2006 році "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу під керівництвом Олега Блохіна.

Війна, великі відстані, роль України поряд з Іспанією та Португалією – відомі перші деталі заявки на проведення ЧС