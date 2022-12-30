На своєму Youtube-каналі Шахтар опублікував мультфільм під назвою "Ключ до перемоги, або Новорічні пригоди Крота".

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Героями стрічки стали двоє дітей, які разом з талісманом "гірників" Кротом вирушили на пошуки таємничого ключа до перемоги. У виконанні місії їм допомагають легенди клубу – гравці, тренери та менеджмент.

Нагадаємо, на зимову перерву Шахтар пішов лідером УПЛ, випередивши Динамо на 2 очки.

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