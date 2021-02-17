У березні збірна України з кіберфутболу в дисципліні Pro Evolution Soccer розпочне свої виступи у кваліфікації чемпіонату Європи eEuro-2021.

А зараз саме час поближче познайомитися зі збірниками – Сергієм Sergobibika Марченком та Ігорем ighor_8 Любчаком.

Якими були їхні перші кроки в кіберфутболі, які тактичні схеми та ігрові прийоми найбільш успішно застосовуються в PES і чому жоден із гравців не міг бути впевненим, що опиниться в головній команді країни з кіберфутболу?

– Коли ви почали грати в електронний футбол? Якою була ваша перша гра?

Сергій Марченко: – UEFA Euro 2000 і FIFA 2002. Почав грати в ці ігри одночасно 2002 року. Обрав PES, бо він більше схожий на реальний футбол.

Ігор Любчак: – Усе почалося 2010 року, коли вперше з’явився ноутбук, на якому я міг запустити якісь ігри. За порадою друзів обрав Pro Evolution Soccer. Так і відбулося моє перше знайомство з PES серії 2011 року.

– Коли та як ви вирішили стати кіберфутболістами?

Сергій Марченко: – Я перестав грати в DOTA, в якій виступав напівпрофесійно, втомившись від спільноти та формату командної гри 5х5. Купив PlayStation та почав грати в улюблений футбол. Після року гри суто заради задоволення, вже в PES 2019, я зрозумів, що можу брати участь у турнірах і протистояти сильним суперникам.

Ігор Любчак: – На більш серйозний рівень я перейшов у PES 2016, де в мене з’явилася можливість грати онлайн з іншими гравцями по всьому світу. Тоді я й зрозумів, що можна розвиватися далі й стати кіберфутболістом.

– Ваш улюблений режим у симуляторі?

Сергій Марченко: – Турнірний на рівних рейтингах. Там усі в однакових умовах, усі футболісти мають приблизно один рейтинг (без гравців по 99), і вирішує лише скіл. Потрібно грати саме у футбол, розуміти, як працює гра, демонструвати вміння.

Ігор Любчак: – 11х11, де можна керувати лише одним гравцем, а не всією командою, як у звичайних режимах. Він є максимально командним. На мою думку, за цим режимом – майбутнє кіберфутболу. Водночас можна весело проводити час із друзями.

– Назвіть ідеальну команду в PES – 11 гравців.

Сергій Марченко: – Тер Штеген, ван Дейк, Варан, Рамос, Алаба, Каземіру, Неймар, Мессі, Роналду, Мбаппе, Левандовський.

Ігор Любчак: – Аліссон, Алаба, Кулібалі, Варан, Манолас, Каземіру, Канте, Мессі, Неймар, Мбаппе, Роналду.

– Яка Ваша улюблена тактична схема?

Сергій Марченко: – 4-1-2-3. Досить агресивна атакувальна схема, яка непогано себе проявляє й в обороні. Пара атакувальних хавбеків сідає глибше при втраті м’яча. Але в окремих матчах або проти окремого суперника часом змінюєш схему, якщо це дуже необхідно.

Ігор Любчак: – 4-3-3. Це класична універсальна збалансована схема, перевірена не одним роком гри в симулятор.

– Який ваш улюблений фінт?

Сергій Марченко: – Крокета – найефективніший у PES 2021.

Ігор Любчак: – Крокета – один із найефективніших і водночас гарних фінтів. Якщо брати найефективніший і той, що найчастіше використовую, то це фальшивий замах.

– Найкумедніший момент, який стався з вами під час гри в симулятор?

Сергій Марченко: – За один тайм – три поперечини після штрафних ударів. Сподіваюся, супернику було весело.

Ігор Любчак: – Автоголи. Коли, намагаючись віддати верховий м’яч назад кіперу, забиваєш гол собі точнісінько під поперечину – у дев’ятку.

– Як вам конкуренція у відборі до збірної з кіберфутболу? Хто був для вас найскладнішим супротивником?

Сергій Марченко: – Конкуренція була дуже гідною. Звичайно, хтось виділяв фаворитів, але самі кіберфутболісти не могли передбачити, хто потрапить до збірної України цього року. Найскладнішим суперником був Максим Makson_AAA Андрасюк. Він ніколи не віддає матчі легко, майже кожне протистояння з ним запам’ятовується.

Ігор Любчак: – Конкуренція була на високому як ніколи рівні, усі гравці були в оптимальній формі, прохідних суперників не було. Найскладніше було грати із Сергієм Марченком, з яким ми в перший день відбору взяли по три очки. Це гравець надзвичайно високого рівня, важко передбачити його наступне рішення.