Настрій представників головної команди країни значно покращився після новини про продовження боротьби на чемпіонаті Європи.

Швеція перемогла Польщу (3:2), а Іспанія розтрощила Словаччину (5:0), що дозволило команді Андрія Шевченка вийти в 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця групи С.

Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 – команда Шевченка дізналась суперника в 1/8 фіналу

За вирішальними поєдинками всі збірники спостерігали у готелі. Після них атмосфера значно покращилась. Звідусіль лунали привітання, було чутно сміх та щирі емоції. Ще б пак! "Синьо-жовті" вперше зіграють у плей-офф чемпіонату Європи.

Зауважимо, що суперником збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 стане команда Швеції. Колективи зустрінуться 29 червня у шотландському місті Глазго.

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