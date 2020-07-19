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Як фотограф засмутився після неймовірного промаху гравця своєї команди – відео дня

15:43 - Читать на русском
Як фотограф засмутився після неймовірного промаху гравця своєї команди – відео дня
Курйоз у матчі чемпіонату Іспанії / ФК Бадахос

У поєдинку плей-офф Сегунди Б трапився курйозний епізод. Фотограф, який працював на грі, зіпсував чимало нервових клітин через не надто вдалу реалізацію гольових моментів.

Атлетік Б та Бадахос зустрічалися у чвертьфіналі плей-офф невдах Сегунди Б. Під час поєдинку трапився кумедний епізод.

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Форвард Бадахоса пробив по воротах, але голкіпер здійснив ефектний сейв. Той же гравець був першим на добиванні, але неймовірним чином не влучив у ворота. Окремої уваги заслуговує реакція фотографа гостей, який працював за лицьовою лінією. Його реакція вже поширюється у соцмережах. Чи, можливо, йому просто не вдався ефектний кадр?

До слова, Бадахос все ж виграв у серії післяматчевих пенальті (1:1, 6:5). "Нам доведеться виплатити працівникам премію за шкідливість", – пожартувала клубна прес-служба після поєдинку.

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Іспанія Атлетік Атлетік футбольні курйози Відеоновини
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