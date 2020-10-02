Андрій Шевченко в матчі проти Барселони / Фото з відкритих джерел

У 1997 році Динамо на виїзді знищило Барселону з рахунком 4:0. Тоді команду очолював легендарний Валерій Лобановський.

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Ефектним хет-триком у поєдинку відзначився Андрій Шевченко, а жирну крапку поставив Сергій Ребров, скориставшись помилкою у захисті каталонців. Той матч увійшов у топ-25 поєдинків в історії Ліги чемпіонів, посівши 20 місце.

Цього року теж відбудеться протистояння між Динамо та Барселоною, адже обидві команди потрапили в квартет G. Також кияни зіграють з Ювентусом та Ференцварошем.

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