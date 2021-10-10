"Як буде далі – вирішує Петраков": Маліновський про можливе повернення до збірної України
Півзахисник Аталанти з Бергамо Руслан Маліновський поділився думками щодо конфлікту з виконувачем обов'язків головного тренера національної команди Олександром Петраковим.
"Скандал роздмухали на рівному місці. У нас із тренером виникли розбіжності щодо бачення ситуації в попередньому місяці.
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Коли гравцям Шахтаря і Динамо дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав згоду. Я завжди максимально готовий повернутися до збірної. Але як буде далі, не знаю – вирішує тренер", – розповів хавбек в інтерв'ю L'Eco di Bergamo.
Нагадаємо, що Петраков не викликав Маліновського на жовтневий цикл національної команди. Раніше тренер звинуватив одного з лідерів Аталанти в небажанні виступати за збірну.
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