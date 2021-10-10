"Скандал роздмухали на рівному місці. У нас із тренером виникли розбіжності щодо бачення ситуації в попередньому місяці.

Маліновський: Тренер давав мені впевненість, роблю усе, що він скаже

Коли гравцям Шахтаря і Динамо дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав згоду. Я завжди максимально готовий повернутися до збірної. Але як буде далі, не знаю – вирішує тренер", – розповів хавбек в інтерв'ю L'Eco di Bergamo.

Нагадаємо, що Петраков не викликав Маліновського на жовтневий цикл національної команди. Раніше тренер звинуватив одного з лідерів Аталанти в небажанні виступати за збірну.

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