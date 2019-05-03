Як Борусії Д вирвати в Баварії титул, а Коноплянці не вилетіти – головні інтриги Бундесліги на фініші сезону

Бундесліга виходить на фінішну пряму – до кінця чемпіонату 3 тури. Розбираємося з гарячими протистояннями на всіх фронтах турнірної таблиці.

Чемпіонство

Поточна ситуація

У 28-му турі Баварія в ключовій очній зустрічі рознесла прямого конкурента і вийшла на вершину турнірної таблиці. Борусія поступалася лідеру одним очком, а минулого вікенду зазнала поразки в рурському дербі – Люсьєн Фавр після поєдинку з Шальке заявив, що чемпіонські перегони завершено. Однак Баварія наступного дня підготувала сюрприз, розписавши нічию з Нюрнбергом (могла й програти – суперник не реалізував пенальті в компенсований час).

Отож – мюнхенці мають на 2 пункти більше. Завдяки значно кращій різниці голів (Баварія: +50, Борусія: +34) їм достатньо набрати 7 пунктів в останніх 3-х матчах. Дортмунду потрібно вигравати всі свої поєдинки та сподіватися, що конкурент програє один зі своїх.

Ймовірність чемпіонства Борусії дуже низька – обрахунки Goalimpact дають лише 6,2%. На 93,8% Баварія виграє 7-й титул поспіль.

Кадри

Марко Ройс і Маріус Вольф отримали червоні картки в рурському дербі та пропустять наступний матч Борусії. Дортмундська атака тотально залежна від капітана – без нього попереду мало конструктиву та багато хаосу. Окрім цього, Люсьєн Фавр вже традиційно має кількох травмованих захисників.

У Баварії ситуація приємніша. Отримав пошкодження Мануель Нойєр, але у цьому сезоні він не є гравцем, який робить різницю. Відсутність Хамеса Родрігеса в наступному матчі – не дуже радісна новина, але на короткій дистанції його є ким замінити.

Календар

Програма заключних матчів приблизно рівна. Після потенційно легких 3-х очок з Ганновером на Баварію чекають дві складні зустрічі з топами. РБ Лейпциг не матиме посиленої турнірної мотивації, але команда Ральфа Рангніка набрала блискучу форму, а минулого року на своєму полі прибила рекордмайстера. Айнтрахт в останньому турі точно буде мотивований і точно дасть бій. Якщо до того часу БД пройде без втрат, інтрига збережеться серйозна – можна чекати на подарунок від Франкфурта.

Суперники Борусії трішки простіші (Фортуну записують в "солодкі булочки", хоча це далеко не так: перше коло чемпіонату як доказ), але попереду дві гри в гостях. Вердер і БМ перебувають в поганій формі (3 перемоги на двох у 5 попередніх турах) та психологічному стані, однак те саме можна сказати й про Дортмунд. Набрати 6 очок з виїздів до команд, які рвуться в єврокубки, Фавру буде дуже складно. Скоріш за все, Борусії не допоможе навіть одна помилка Баварії.

Комп'ютер видання Bild на основі 5 ключових факторів розрахував результати. І тут прогнози на стороні Баварії.

Єврокубки

Ліга чемпіонів

РБ Лейпциг забезпечив собі бронзу та місце в Лізі чемпіонів. На останню путівку в ЛЧ фаворитом стоїть Айнтрахт – 3 очки переваги над конкурентами та найкраща різниця голів. Тобто право на одну поразку "орли" мають. Дуже корисна опція, враховуючи матч з Баварією (ніхто з опонентів Франкфурта проти лідера вже не гратиме). Айнтрахт продовжує боротьбу в Лізі Європи, зберігаючи альтернативний варіант кваліфікації в ЛЧ, однак боротьба на два фронти помітно виснажила команду Хюттера. Читачі видання Kicker все одно масово вірять в "орлів":

Реальними претендентами на ЛЧ також виступають гладбахська Борусія, Байєр і Хоффенхайм. БМ явно їде з ярмарку (2 перемоги в 11 матчах), безславно знецінюючи свої подвиги першого кола. Футболісти прибиті, Дітер Хеккінг (який покине команду в кінці сезону) не розуміє, як налагодити гру та повернути бойовий дух. Ще й календар не надто приємний. Лише завтрашня перемога над Хоффенхаймом може якось змінити розклад сил на користь "жеребців".

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Байєр і Хоффенхайм навпаки на ходу – леверкузенці цікаво та ефективно грають після приходу Петера Боса, а зінсхаймці з Юліаном Нагельсманном традиційно додали після зимової паузи. Все ж Хоффенхайм навряд чи відіграє 4-очкове відставання від 4 місця. Натомість для Байєра визначальною стане домашня очна зустріч з Айнтрахтом у цю неділю. Перемога дасть змогу зрівнятися за очками, а в останніх двох турах слабкі суперники (Шальке та Герта).

Ліга Європи

У фінал Кубка Німеччини вийшли Баварія та РБ Лейпциг. Вони кваліфікувалися в ЛЧ, тому місця в Лізі Європи отримають 5-та, 6-та та 7-ма команди Бундесліги. Скоріш за все, ці позиції посядуть невдахи вищеописаної боротьби. На помилку конкурентів чекатиме Вольфсбург, який залишився при справах завдяки розгрому Хоффенхайма минулого тижня. Календар у "вовків" посередній – слабкі, але мотивовані борці за виживання. У Вердера шанси на єврокубки мізерні: і суперники попереду сильні, і очок мало.

Боротьба за виживання

Тут все очевидно. Ганновер і Нюрнберг стоять на прямий виліт, а Штутгарт – на перехідні матчі. Всі вони подають ознаки життя та набирають в останніх турах очки, однак відставання занадто велике.

Ганноверу до 17-го місця потрібно відіграти 6 балів, Нюрнбергу – 5. За 3 тури це фантастика, навіть якщо відбирати очки в Баварії.

А от уникнути перехідних матчів Штутгарту ще реально. У Шальке на 6 пунктів більше, проте в заключному турі команди зустрінуться одна з одною. Сценарій порятунку для "швабів": виграти очний поєдинок, набрати 4 бали в іграх з Гертою та Вольфсбургом і молитися, щоб Шальке всі свої матчі програв.

При рівній кількості очок вище буде команда Євгена Коноплянки – в них краща різниця забитих/пропущених. Відповідно, бодай одна звитяга партнерів українця гарантує їм прописку в еліті.