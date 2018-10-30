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Як Бланко Лещук дублем зробив Малагу лідером Сегунди

09:18 1484 Читать на русском
Як Бланко Лещук дублем зробив Малагу лідером Сегунди
Густаво Бланко Лещук / Фото: соцмережі

У матчі проти Нумансії Бланко Лещук двічі розібрався із захистом суперника та вивів свою команду на перше місце Ла Ліги 2.

Відкрив рахунок екс-форвард Карпат та Шахтаря вже на 1-й хвилині, а на початку другого тайму оформив дубль.

Бланко Лещук дублем допоміг Малазі очолити таблицю Сегунди

Після 11-ти турів Сегунди Малага має в активі 25 очок та очолює турнірну таблицю.

Іспанія, Сегунда, 11 тур

Малага – Нумансія – 2:0

Голи: Бланко Лещук, 1, 47

Теги
Іспанія Відеоновини Головне Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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