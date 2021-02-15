"Я прочитав про себе багато за ці дні і я просто не зрозумів, що відбувалося. Чому, як і що, і звідки це все взялося? Червоне вино я можу випити. Чому ні? Ну ми випили... Як багато? Я не міряв. Ну кілька келихів випив. Ну я ж не рахував келихи. Ну сидимо за розмовою, зібралося 6-7 дуже відомих людей.

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Зіграти в товариському матчі мені не давали ахілли. Будь-який лікар це підтвердить. В той день я дійсно випив дуже багато знеболювального, натерся маззю. Біль справді не давав мені бігти.

Я не міг грати, з розминки довелося піти. Я сам по собі емоційна людина. Такий самий, як і Руслан Володимирович. Так, конфлікт якийсь був. Звичайно, я розлютився. Десь я некоректно повівся. Десь я не маю рації, дуже сильно. Я готовий перепросити за те, що десь не так вчинив.

Приїхавши до Києва, я написав йому дуже велике СМС. Поки жодних відповідей не було. Мені довелося здати аналізи в клініці. У мене є довідка, в якій сказано, що алкоголю та інших речовин в крові не виявлено.

Порушувалося питання про розірвання контракту. Я попросив пояснити, на якій підставі. Підстав немає. На моєму боці факти, а в інших – здогадки. Це теж не зовсім правильно. Я ж не можу відповідати за те, що комусь щось здається. У мене поки є контракт з Колосом. Я його чесно виконував і виконую.

Я розумію, що деякі люди ображені на мене, може розсердилися. Так само можуть і помиритися. Напевне, ми з Русланом Володимировичем повинні все вирішити. Іншого виходу немає", – сказав Селезньов в ефірі програми "Великий Футбол".

Додамо, Селезньова виключили із заявки на другу частину сезону УПЛ. Щоправда, офіційно про розірвання контракту ні клуб, ні гравець поки не повідомляли.

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