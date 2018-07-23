Яхта Коентрау врятувала 15 рибалок біля узбережжя Португалії

Оборонець мадридського Реала Фабіу Коентрау допоміг врятувати півтора десятка рибалок, які ледве не затонули у відкритому морі поблизу Порту.

Судно рибалок почали йти під воду за 18 км від узбережжя, повідомляє El Bernabeu.

Вони встигли відправити сигнал про лихо в порт міста Авейру. Після цього рибалкам на допомогу вийшла яхта "Віторія Коентрау", яка належить лівому латералю. За даними голови безпеки портового містечка, яхта першою дісталася до потопаючого човна та встигла їх врятувати.

Нагадаємо, що Фабіу Коентрау сезон 2017/18 провів у лісабонському Спортінгу на правах оренди. Контракт португальця належить мадридському Реалу. У травні з'явилася інформація, що Спортінг хоче продовжити оренду захисника ще на рік.

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