Вже на 11-й хвилині досвідчений нападник відкрив рахунок у матчі, але у тому ж епізоді отримав травму і незабаром був замінений. Втім, 34-річний Яго Аспас вирішив навіть з такого прикрого моменту роздобути певну користь.

Кіке Санчес Флорес накинувся на арбітра після матчу – наставника відтягували футболісти

Іспанець усвідомив, що йому знадобиться певний час на відновлення, тому, святкуючи гол, зняв футболку, за що отримав жовту картку. Вона стала для нього 5-ю в чемпіонаті – як наслідок, наступний матч проти Мальорки Аспас пропустить.

Екс-нападник збірної Іспанії вирішив відбути дискваліфікацію під час лікування. Поки невідомо, як це розцінять дисциплінарні органи, адже Яго Аспас цілком може отримати і додаткове покарання за такі дії.

Маліновський змінив лідера Серії А, Рангнік дебютував з перемоги в МЮ, провали Шевченка та Хаві – підсумки євровікенду