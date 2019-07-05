Ягелка перейшов до Шеффілд Юнайтед – захисник 12 років виступав за Евертон

Екс-захисник Евертона та збірної Англії Філ Ягелка повернувся до Шеффілд Юнайтед через 12 років.

Філ Ягелка приєднався до Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

Евертон викупив Андре Гомеша в Барселони

Нагадаємо, Ягелка покинув Шеффілд Юнайтед у 2007 році в Евертон за 4 млн фунтів, і з тих пір відіграв за "ірисок" понад 300 матчів.

Після закінчення контракту з Евертоном Ягелка тренувався з Бернлі, але так і не підписав контракт із "бордовими". Також на захисника претендував Селтік.

У сезоні 2018/19 Ягелка зіграв лише сім матчів за Евертон в Прем'єр-лізі, відзначившись одним голом.

Фанати Ліверпуля спаплюжили символ Евертона після святкування перемоги в Лізі чемпіонів