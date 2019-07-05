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Ягелка перейшов до Шеффілд Юнайтед – захисник 12 років виступав за Евертон

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Ягелка перейшов до Шеффілд Юнайтед – захисник 12 років виступав за Евертон
Філ Ягелка / фото: ФК Шеффілд Юнайтед

Екс-захисник Евертона та збірної Англії Філ Ягелка повернувся до Шеффілд Юнайтед через 12 років.

Філ Ягелка приєднався до Шеффілд Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Ягелка покинув Шеффілд Юнайтед у 2007 році в Евертон за 4 млн фунтів, і з тих пір відіграв за "ірисок" понад 300 матчів.

Після закінчення контракту з Евертоном Ягелка тренувався з Бернлі, але так і не підписав контракт із "бордовими". Також на захисника претендував Селтік.

У сезоні 2018/19 Ягелка зіграв лише сім матчів за Евертон в Прем'єр-лізі, відзначившись одним голом.

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Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Філ Ягелка Філ Ягелка Евертон Евертон
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