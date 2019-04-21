Яблонец з Соболем поступився Богеміансу

У 29 турі чемпіонату Чехії Яблонец завітав в гості до Богеміанса.

Чехія. 29 тур

Богеміанс – Яблонец – 1:0

Гол: Бартек, 15

Богеміанс вдома переграв Яблонец. Єдиним голом в матчі відзначився Бартек на 15-й хвилині. Відзначимо, що Соболь провів увесь матч у складі Яблонця, однак не зміг допомогти команді уникнути поразки.

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Після цього матчу Яблонец залишився на 4 позиції, маючи в активі 48 очок, Богеміанс завдяки цій перемозі набрав 33 пункти та піднявся на 12 місце.

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