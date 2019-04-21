toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРДІФФ - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК

Яблонец з Соболем поступився Богеміансу

20:43 42 Читать на русском
Яблонец з Соболем поступився Богеміансу
Едуард Соболь / Твіттер ФК Яблонец

У 29 турі чемпіонату Чехії Яблонец завітав в гості до Богеміанса.

Чехія. 29 тур

Богеміанс – Яблонец – 1:0

Гол: Бартек, 15

Богеміанс вдома переграв Яблонец. Єдиним голом в матчі відзначився Бартек на 15-й хвилині. Відзначимо, що Соболь провів увесь матч у складі Яблонця, однак не зміг допомогти команді уникнути поразки.

Юрченко відзначився скандальним голом за Вайле – команда українця спеціально пропустила у відповідь

Після цього матчу Яблонец залишився на 4 позиції, маючи в активі 48 очок, Богеміанс завдяки цій перемозі набрав 33 пункти та піднявся на 12 місце.

Зінченко проти Тоттенхема: непоганий камбек після травми, суперечливі оцінки англійських ЗМІ та хороші слова фанів

Теги
Світ Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Яблонец Яблонец
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Бетіс
21:45
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук