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Яблонец не буде викуповувати Соболя у Шахтаря

17:23 560 Читать на русском
Яблонец не буде викуповувати Соболя у Шахтаря
Едуард Соболь / Яблонец

Український захисник Едуард Соболь повернеться у донецький Шахтар.

Соболь виступав за Яблонец на правах оренди у сезоні 2018/2019. Чеський клуб не буде активувати право викупу контракту футболіста, повідомляє офіційний сайт Яблонца.

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Нагадаєм, права на Едуарда Соболя належать донецькому Шахтарю, у склад якого 24-річний захисник і повернеться. Раніше повідомлялось, що у послугах українця зацікавлений Ференцварош.

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До слова, у поточному сезоні Соболь зіграв за Яблонец 27 матчів в усіх турнірах, у яких лівий захисник забив гол та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Шахтар Шахтар Світ Едуард Соболь Едуард Соболь Яблонец Яблонец Трансфери Шахтаря
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