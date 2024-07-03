"Я розумію, що він має на увазі – це означає, що Іспанія вийшла б у півфінал. Але в Німеччини теж є багато чого для того, щоб перешкодити здійсненню мрії Хоселу. Іспанія показує фантастичний футбол, як і ми. Ця гра точно не буде нудною.

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Знаю, чому Хоселу це сказав, це має викликати в мене посмішку. Нормально, що іспанці так говорять, адже вони хочуть виграти Євро. Я зроблю все, щоб цього не сталося.

Звичайно, я замислююся про те, що цей матч може бути останнім. Але я не турбуюся – скоріше, це мотивує мене протриматися якомога довше, сподіваюся, до кінця турніру. Це було моє рішення, я знаю свою ситуацію. Я буду щасливий і без футболу. Я вже думав про це перед 1/8 фіналу, але цього не сталося, на щастя", – цитує AS Тоні Крооса.

Нагадаємо, що Німеччина зіграє у чвертьфіналі проти Іспанії. Гра запланована на 5 липня, початок матчу о 19:00 за київським часом.

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