– Склалося враження, що Полісся з самого початку намагалося контролювати гру, це вдавалося, у Руха не було моментів. У який момент щось пішло не так для команди?

– Мабуть, пішло ще до гри. Це настрій. Це в першу чергу. Програли ми команді Рух у настрої – це 100%. Найголовніша проблема – що ми це розуміли, що будемо контролювати гру, але акцент робився на тому, що будуть помилки, тому що команда грає один в один, мало простору дає, суперників я маю на увазі.

Динамо зіграє з Зорею, Полісся прийматиме Шахтар – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 9-го туру

Нам потрібно реагувати на свої помилки, максимально швидко переключатися в перехідні моменти, одразу в районі м’яча вступати у відбір. На жаль, ми сьогодні були зовсім неагресивними в цьому компоненті, тому ми пропускали контратаки, які забезпечили Руху результат. Це дійсно велика проблема, але це йде від настрою – це 100%.

– Склалося також враження, що попри контроль, який намагалися нав’язувати, команда програвала також і верхову боротьбу. Це також пов’язано з настроєм?

– Звісно. Верхова боротьба, агресія, коли ми з м’ячем у кінцевій фазі – це все йде від настрою. Тому сьогодні, на жаль, я зовсім не впізнав своїх хлопців. Буквально через 4 дні у нас такі перепади. Такого не може бути. Це називається професіоналізм. Ми повинні бути професіоналами. Нам дуже прикро. Хочеться тільки вибачитися перед вболівальниками за цю поразку, – сказав Ротань на прес-конференції.

Полісся розгромно програло Руху і вилетіло з Кубка України – Бущан у дебютному матчі пропустив три голи