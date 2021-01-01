"Я міг би розповісти тисячу чудових історій про Моурінью. Наприклад, всі знали, що на Різдво я буду один. Ми приїхали на тренування о 15:00, а на моєму місці була коробка.

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Я відкрив її, і там було вже приготоване молочне порося. Жозе сказав: "Я знаю, що ти будеш один на Різдво, але тобі не доведеться готувати вечерю, щоб добре поїсти". Він звертає увагу на деталі з повсякденного життя гравців, які інші люди не знають. Для футболіста таке ставлення дуже важливе, адже він розуміє, що ним цікавляться і поза полем", – зізнався Регілон у інтерв'ю AS.

Нагадаємо, що раніше оборонець Тоттенхема і Моурінью укладали парі, після якого наставник зробив чудовий подарунок підопічному.

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