"Ми говорили з ним, як і з багатьма іншими гравцями. Я знаю, що він дуже хороший нападник. Молодий, голодний, з хорошим набором якостей. Подивимося", – наводить слова Клозе BILD.

Степанов може покинути Байєр – українського форварда хоче 9-разовий чемпіон Німеччини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український нападник Байєра Артем Степанов може продовжити кар'єру у Нюрнберзі, який виступає у другій Бундеслізі. Наразі клуб, який очолює Мірослав Клозе посідає 7-ме місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Німеччини.

До слова, у нинішньому сезоні Степанов провів 26 матчів за юнацьку команду "фармацевтів", забив 21 гол та віддав 3 асисти. Також в активі 17-річного футболіста 2 поєдинки за першу команду Байєра.

Борусія Д розписала вогняну нічию з Баварією – Компані вгадав з замінами, Байєр зберіг шанси Байєра на Салатницю