"Я знаю, де повинен грати Канте", – Лемпард потролив Саррі за нелогічне використання француза

Новий наставник лондонців з гумором прокоментував деякі тактичні особливості своєї команди.

Лемпард готовий вносити деякі зміни після Мауріціо Саррі, повідомляє Independent.

Дербі Каунті отримає від Челсі солідну компенсацію за Лемпарда

Зокрема, 41-річний фахівець згадав Н'Голо Канте, який під керівництвом італійця грав на незвично високій позиції у півзахисті. Журналіст запитав Лемпарда, чи знає він, де найкраще місце на полі для чемпіона світу. "Так, я знаю, де саме повинен грати Канте", – з усмішкою відповів новоспечений керманич лондонців.

Саррі різко розкритикував Канте, пояснивши його роль на полі

Нагадаємо, Лемпард був призначений тренером Челсі після вдалого сезону в Дербі, який ледь не вийшов у Прем'єр лігу.