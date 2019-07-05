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"Я знаю, де повинен грати Канте", – Лемпард потролив Саррі за нелогічне використання француза

11:25 964 Читать на русском
"Я знаю, де повинен грати Канте", – Лемпард потролив Саррі за нелогічне використання француза
Френк Лемпард / Reuters

Новий наставник лондонців з гумором прокоментував деякі тактичні особливості своєї команди.

Лемпард готовий вносити деякі зміни після Мауріціо Саррі, повідомляє Independent.

Дербі Каунті отримає від Челсі солідну компенсацію за Лемпарда

Зокрема, 41-річний фахівець згадав Н'Голо Канте, який під керівництвом італійця грав на незвично високій позиції у півзахисті. Журналіст запитав Лемпарда, чи знає він, де найкраще місце на полі для чемпіона світу. "Так, я знаю, де саме повинен грати Канте", – з усмішкою відповів новоспечений керманич лондонців.

Саррі різко розкритикував Канте, пояснивши його роль на полі

Нагадаємо, Лемпард був призначений тренером Челсі після вдалого сезону в Дербі, який ледь не вийшов у Прем'єр лігу.

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Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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