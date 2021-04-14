"Я втомився від цього. Минулого літа всі в Англії, всі в Європі, всі журналісти говорили публіці: "Джейдон Санчо гратиме за Манчестер Юнайтед або десь ще". Але він досі виступає за Борусію Дортмунд.

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Тепер всі пишуть: "Ерлінг Холанд в наступному сезоні буде грати за Реал чи Барселону, чи інший гранд". Єдиний спосіб перевірити точно – після 1 вересня подивитись, за яку команду він вийде. Гадаю, я знаю, де буде грати Холанд. Це все, що я можу сказати", – заявив Вацке в коментарі ВВС.

Додамо, що Холанд провів у поточному сезоні 34 матчі, відзначився 33 голами та 10 асистами. Контракт норвежця з "джмелями" розрахований до літа 2024 року.

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