"Я знав, що Ярмоленко може забити": Мойєс не здивувався, що українець приніс Вест Хему перемогу над Челсі

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс поділився емоціями після матчу 32-го туру АПЛ проти Челсі, переможний гол у якому забив Андрій Ярмоленко.

"Я знав, що Ярмоленко може забити. У нього хороша статистика. Я відчував, що настав час внести зміни і випустив Андрія на поле. Рахунок був 2:2, гравці втомилися, але свіжа кров дала переможний результат.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Останнім часом у Вест Хема було багато поганих днів, але я вірив у гравців і вірив в нашу удачу. Наші гравці заслуговують величезної похвали. Вони зробили велику справу. Ми добре попрацювали, були добре організовані. На щастя, ми здобули три очки.

Якщо ви наберете 40 очок, ви будете в безпеці. Ми повинні прагнути до цієї позначки. Нам треба виграти ще три зустрічі", – сказав Мойєс у коментарі прес-служби Вест Хема.

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