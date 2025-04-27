"Ця гра тісно пов'язана з протистоянням Кубка України, який ми зіграли на тижні. Перш за все, мова йде про втому, про завантаження в плані фізичної підготовки. Я не хвилювався ні до початку поєдинку, ні протягом його перебігу. Я знав, що другий тайм має бути складнішим через зіграний матч у Кубку і доволі довгу подорож.

Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2

Все ж наш опонент грав у Кубку проти команди з нижчого дивізіону, вони могли краще підготуватися і випустити напіврезервний склад. Було легко помітити під час матчу, що ми втомилися, ми в другому таймі повинні бути сісти в низький блок, що не дуже властиво для нас. Вважаю, що це сукупність кількох факторів включно з нашою втомою.

Опонент заслужив на свої забиті голи, в них було кілька хороших нагод у другому таймі. Перший тайм був за нами, а другий – за ними", – сказав Пушіч у коментарі Футбол 360.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм