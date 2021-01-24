"Просто чудово. Ми пропустили гол, але реакція всіх гравців була дійсно гарною. Ми показали деякі хороші речі, були хороші голи. Нам довелося добре захищатися проти них. Звичайно, під кінець були моменти, але ми тримали їх подалі.

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Бруну забив відмінний м'яч, хороший штрафний удар. Коли ви залишаєте його в запасі, як я зробив сьогодні, то він проводить зайві 45 хвилин тренування, виконуючи штрафні удари. Тому я знав, що він може забити, якщо у нього буде така можливість. Він завжди невдоволений, коли я йому кажу завершити тренування, адже завтра буде гра. Йому потрібен відпочинок.

Рашфорд грав на вістрі, праворуч і ліворуч, і ми відчували, що матимемо можливість переламати матч. Ліверпуль захищається високо, тому ми повинні швидко рухати м'яч. Ми це зробили, все добре", – цитує Сульшера ВВС.

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