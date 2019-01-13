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"Я змушений був терпіти постійні образи і знущання", – ван Персі пригадав період кар'єри в Англії

15:01 455 Читать на русском
"Я змушений був терпіти постійні образи і знущання", – ван Персі пригадав період кар'єри в Англії
Робін ван Персі / фото із соцмереж

Екс-нападник Арсенала та Манчестер Юнайтед Робін ван Персі зізнався, що відчував не найкраще ставлення протягом своєї кар'єри в Англії.

35-річний форвард виступав у Англії протягом 11 років – з 2004-го по 2015-й, проте лише тепер розповів про "темну сторону" АПЛ.

"В Англії я змушений був терпіти постійні образи і знущання. У всіх виїзних матчах я чув образливі вигуки. Цей негатив супроводжував мене протягом всіх 11 років, які я провів в Англії.

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Коли я повернувся в Нідерланди (у 2018 році – прим. Футбол 24), то зрозумів, що забув, як це – чути оплески на чужих стадіонах. Тут я відчуваю повагу вболівальників і це чудово.

Виступи в Англії – це величезний досвід, але тоді мені було дійсно важко. Ми постійно були в роз'їздах, це була одна велика подорож від матчу до матчу. Ніяких перерв, найвищий темп. Всі 11 років в Англії пройшли, як поїздка на американських гірках", – цитує ван Персі Mirror.

До слова, раніше ван Персі заявив, що поточний сезон, який він проводить у складі Фейєнорда, стане останнім у його кар'єрі.

В сезоні 2017/18 ван Персі забив 7 голів у 13 матчах чемпіонату Нідерландів.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія футбольні фанати Робін ван Персі Робін ван Персі Арсенал Арсенал Фейєнорд Фейєнорд АПЛ
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