Досвідчений нападник опублікував трейлер фільму в своєму твіттері.

Ібрагімовіч був успішно прооперований – Мілан втратив свою зірку на тривалий термін

Драма присвячена першим крокам Ібрагімовіча у футболі. "Я Златан" охопить два життєвих періоди шведа – 11-13 і 17-23 років. Десять років тому світ побачила однойменна автобіографія Ібрагімовіча. Зіграють роль бомбардира відразу два актори.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч народився у шведському Мальме в сім'ї мігрантів із Югославії. На професіональному рівні він дебютував у 1999 році в складі однойменного клубу з рідного міста.

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