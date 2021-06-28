"Я Златан": Ібрагімовіч презентував трейлер фільму про себе
Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімовіч анонсував вихід біографічної стрічки, в основу якої ліг життєпис ветерана.
Досвідчений нападник опублікував трейлер фільму в своєму твіттері.
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Драма присвячена першим крокам Ібрагімовіча у футболі. "Я Златан" охопить два життєвих періоди шведа – 11-13 і 17-23 років. Десять років тому світ побачила однойменна автобіографія Ібрагімовіча. Зіграють роль бомбардира відразу два актори.
Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч народився у шведському Мальме в сім'ї мігрантів із Югославії. На професіональному рівні він дебютував у 1999 році в складі однойменного клубу з рідного міста.
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