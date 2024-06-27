"Відразу відповім стосовно збірної. Мені дуже сподобалися слова Мюллера, який сказав: "Поки я граю в футбол, я буду доступний для тренера збірної". Чому так? Я відповім. Для мене було б легше сказати, що я йду і буду сидіти з дружиною в Іспанії і дивитися футбол по телевізору. Але я не можу цього зробити, тому що у кожного в нашій країні є свій обов’язок.

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Є багато хлопців, які захищають нашу Україну на війні, боронять нашу землю, а я футболіст, я граю в футбол. І якщо мене тренер викликає до національної збірної – я зітру всі коліна, але зроблю все для нашої країни.

Якщо мене будуть викликати – буду приїжджати, не будуть викликати – не буду приїжджати. Але доки я професійний футболіст, я буду доступний для тренера збірної", – сказав Степаненко у коментарі для ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України програла Румунії (0:3), обіграла Словаччину (2:1) та розписала нічию з Бельгією (0:0).

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