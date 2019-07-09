"Я зі своїм фанатом", – невгамовна Влада Седан потролила Зінченка

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Динамо розгромило Цирль у черговому спарингу
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Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнєІспанія — 9 лип 6143
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Хачеріді сватають в Динамо – чому цей трансфер не потрібен киянамУкраїна — 9 лип 4891
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Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в УкраїнуСвіт — 9 лип 3439
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"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧОвертайм — 9 лип 3267