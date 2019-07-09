toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

"Я зі своїм фанатом", – невгамовна Влада Седан потролила Зінченка

9 липня 23:24 1084 Читать на русском
"Я зі своїм фанатом", – невгамовна Влада Седан потролила Зінченка
Олександр Зінченко / Фото із соцмереж

Супутниця хавбека збірної України вражає не тільки красою, а й почуттям гумору.

Пара проводить спільну відпустку у Мексиці і не соромиться викладати гарячі фотографії.

Зінченко і Влада Седан вразили спекотними іграми на пляжі – у дівчини чудова техніка роботи з м'ячем

Цього разу закохані потішили своїх прихильників світлиною на тлі заходу сонця. Журналістка телеканалів "Футбол 1/2" не втрималася і підписала публікацію в Instagram "Я з фанатом", натякнувши, хто в їхньому дуеті головна зірка.

Зінченко змінив ігровий номер в Манчестер Сіті – під ним грав колишній гравець Шахтаря

Нагадаємо, цьогоріч Зінченко став чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті.

? я с фанатом

Допис, поширений Vlada (@v.lada_sedan)

blog_ava
Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів
9 липня
3945
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
9
хв
Женесс
18:55
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук