"Я зі своїм фанатом", – невгамовна Влада Седан потролила Зінченка

Супутниця хавбека збірної України вражає не тільки красою, а й почуттям гумору.

Пара проводить спільну відпустку у Мексиці і не соромиться викладати гарячі фотографії.

Зінченко і Влада Седан вразили спекотними іграми на пляжі – у дівчини чудова техніка роботи з м'ячем

Цього разу закохані потішили своїх прихильників світлиною на тлі заходу сонця. Журналістка телеканалів "Футбол 1/2" не втрималася і підписала публікацію в Instagram "Я з фанатом", натякнувши, хто в їхньому дуеті головна зірка.

Зінченко змінив ігровий номер в Манчестер Сіті – під ним грав колишній гравець Шахтаря

Нагадаємо, цьогоріч Зінченко став чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті.