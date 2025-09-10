Після перемоги над Андоррою "лишень" з рахунком 2:0 преса розкритикувала Тухеля і його команду – журналісти очікували більш впевненої перемоги. У наступному матчі "Три леви" розгромили Сербію з рахунком 5:0.

"Я ж вам казав! Потрібно трохи довіри до того, що ми робимо. Ми говоримо вам, що відчуваємо і бачимо на тренувальному зборі – я вам не брешу. Якби я цього не бачив, я б сказав, що ми ще не готові.

Я радий, що гравці змогли показати те, що демонстрували мені протягом цього тижня. Цей тиждень був чудовим – настрій і те, як ми грали в обох матчах. Сьогодні – впевнена перемога над складним суперником у складних умовах. Це була командна робота, командна гра – ми допомагали один одному.

І на полі не було ніякого негативного ставлення до справи, ніякого прояву розчарування. Для мене це була командна робота в чистому вигляді. Ми показали високий рівень гри і домоглися заслуженої перемоги.

Ці збори стали еталоном", – цитує Тухеля ВВС.

