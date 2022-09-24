"Полісся зараз вийде в Вищу лігу (Прем'єр-лігу – прим.). Це клуб, який дав мені можливість зіграти в Першій лізі, я хочу допомогти хлопцям. Вища ліга – це високий левел. 7-10-15 хвилин, скільки там. Проти кого тренер дасть мені зіграти 7 хвилин? Яка буде гра, не принципово проти кого. Буде збір, де він побачить це.

Усик заявив про намір зіграти за Полісся в УПЛ: "Думаю, мені дадуть 7 хвилин другого тайму"

Щоб стати абсолютом у хевівейті знадобилося тренуватися 33-34 роки... Скільки треба тренуватися, щоб зіграти 7 хвилин в УПЛ? Якраз ці 30 років, які я працював, допомогли мені зіграти в Першій лізі. А щоб зіграти 7 хвилин в УПЛ? Так я ж шапкозакиданням не займаюсь. Розумію, що треба працювати. Треба пройти повний збір, побачити, трошки нахвататись футбольних термінів не в словах, а в діях.

Знаєш, чому мені легше грати в футбол, а не боксувати? У футболі не б’ють тебе в голову навмисно, а навіть, коли ти біля них десь, то вони думають: "Так, треба від нього трохи подалі перебувати", – поділився Усик у інтерв'ю YouTube-каналу Usyk17.

Додамо, що Усик приєднався до Полісся в лютому цього року та взяв участь у Зимовому Кубку. В підсумку, житомирський клуб став тріумфатором товариського турніру.

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