"Я ж не заприсяг на крові, що підпишу контракт", – Вакуленко відповів на звинувачення у підлості від Поворознюка

Новачок Арарата-Вірменія Сергій Вакуленко поділився деякими подробицями невдалих переговорів з Інгульцем, які відбулися у січні.

"Варіант з новим клубом запропонував агент. Мене можливість поїхати в Арарат зацікавила, хоча не буду приховувати, що вів переговори з декількома командами Першої ліги, які претендують на підвищення в класі. Думав, що продовжу кар'єру в Україні.

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Одним з таких клубів був Інгулець, президент якого чомусь непорядно висловився на мою адресу, назвавши "негідником" через те, що я не погодився перейти в цю команду. Так, Олександр Поворознюк дзвонив мені влітку, потім цієї зими, кілька разів запрошував на переговори. У підсумку я все ж погодився приїхати. На зустрічі вислухав його пропозицію, але умови, які він мені запропонував, були гірші, ніж від інших команд. То у чому моя підлість? Я ж не заприсяг на крові, що підпишу контракт. Я приїхав в Інгулець на переговори тільки через те, що у цієї команди хороший тренер, а президент...

Можливо, він звик, що йому ніхто не відмовляє, але чому я повинен підписувати контракт на гірших умовах для себе?! Нехай ці слова залишаться на його совісті. Думаю, було б підло, якби я підписав контракт з Інгульцем, а потім через день його розірвав. Будь-який футболіст з декількох варіантів вибере той, який його більше влаштовує", – розповів Вакуленко в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, у першій половині сезону 2019/20 український захисник виступав за Карпати, однак був змушений розірвати контракт через фінансові проблеми львів'ян.

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