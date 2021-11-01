"ФК Дніпро – юридична особа, там є власник та справа цього клубу в юридичному розумінні є незакінченою. Як я можу претендувати на чужі кольори або емблему, я ж не Ярославський.

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Він продав команду за дуже гарні кошти Курченку. А тепер: "Я відновлюю Металіст". Не можна відновити ні Металіст, ні Дніпро. Їхня історія вже завершилась. Історія Дніпра закінчилася матчем з Волинню у УПЛ, котрий навіть не дограли. Не можна почати те, чого вже немає.

Я був вболівальником Дніпра, не був суперканонічним, як деякі. Раніше з цим було простіше. Футбол розвивається. Футбол – це юридична організація, це фірма. Поза власником не може вирішуватися. Як завершяться усі моменти у ФК я не знаю і мало хто знає.

Ми можемо "вкрасти" знак, але отримаємо всі претензії щодо боргів від УЄФА. Декому не подобається, як виглядає СК Дніпро-1. Мені взагалі у 2017 році пропанували назвати клуб Борисфен. Але чому? Ми – СК Дніпро-1", – розповів функціонер в інтерв'ю Telegram-каналу Днепрянин.

Нагадаємо, що дніпровський клуб був створений у березні 2017-го за ініціативи Берези та екс-форварда збірної України Романа Зозулі. СК Дніпро-1 пройшов шлях до УПЛ із Другої ліги.

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