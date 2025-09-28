Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що його команда не перебуває в кризовій ситуації після трьох нічийних результатів в УПЛ.

– Ігорю Михайловичу, Динамо знову втратило очки в УПЛ і знову на останніх хвилинах й не з найсильнішим на цей час суперником – Карпатами, які вилетіли з кубка України від першолігової Буковини (0:1), а у чемпіонаті здобули лише одну перемогу в новому сезоні. Чи не здається вам, що команда Олександра Шовковського перебуває у певній кризі, скажімо так, чи просто не щастить?

– Я ж не Нострадамус і не баба Ванга. Це – футбол. І через таке потрібно теж пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так, команда пропускає забагато, але вона передусім має забивати по п'ять-шість голів, ось у чому сіль. Говорити про якусь кризу, повторюсь, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми. Враховуючи, що ми програвали 0:2, а потім передували 3:2, знаєте, то молодість дає про себе знати.

– Натяк на помилку воротаря Валентина Моргуна, який спіймав "метелика" на 93-й хвилині, правильно розумію?

– Звісно, однозначно. Однак, кожен воротар у своїй кар'єрі через таке проходить. Той же Шовковський.

– Так-так, як не згадати матч Словенія – Україна...

– Та й не тільки ту гру, а як він (Шовковський) у матчі з Баварією пропустив, коли ми вели 2:0, а на останніх хвилинах першого тайму Тарната ледь не з центра поля нам забив (перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який завершився бойовою нічиєю 3:3, – прим.). Для мене нині найголовніше, щоб команда зробила висновки зі своїх помилок і рухалась далі. Взагалі ж, винуватити одного воротаря не треба. Винна вся команда. Три гри поспіль ми на останніх хвилинах пропускаємо. Це вже не випадковість, а закономірність! Треба налаштовуватись якось по-інакшому.

– Попереду Ліга конференцій і Крістал Пелас, який в останній грі переграв не когось, а чинного чемпіона АПЛ – Ліверпуль (2:1). Не тривожно перед матчем з англійцями?

– Та нема в мене ніяких тривожних передчуттів. Буди дивитися цю гру так само як коли б ми грали проти будь-якої іншої команди. Звісно, я розумію, що Крістал Пелас – серйозна команда, але ж сьогодні (розмова відбулася у суботу увечері, – прим.) не лише вони сенсацію створили. От в АПЛ і Брентфорд обіграв Манчестер Юнайтед (3:1), і Челсі Брайтону програв, передуючи в рахунку (1:3). А Реал зі своїм зірковим складом?

– На 2:5 у мадридському дербі з Атлетіко точно мало хто розраховував.

– Так отож. Невже ви думаєте, що президент чи тренер Реала після цієї поразки будуть говорити про якусь кризу?

– Поки інтерв'ю Флорентіно Переса не бачив у мережі, не читав.

– Знаєте, коли така команда, як Реал пропускає п'ять голів, їм, напевно, куди більш прикро має бути, ніж нам зіграти 3:3 з Карпатами. Я вже багато років на чолі клубу й повинен спокійно до такого (до безвиграшних серій) ставитися, хоча я переживаю за результати Динамо не менше, ніж вболівальники. За нічиїми слідом йдуть перемоги. Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюсь, ця безвиграшна серія перерветься, – цитує Суркіса Blik.

Нагадаємо, що Динамо тричі поспіль зіграло внічию в УПЛ. Вже у четвер, 2 жовтня, кияни зіграють проти Крістал Пелас в Лізі конференцій.

