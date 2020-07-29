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"Я ж не ідіот": Костишин оригінально прокоментував історичний вихід Колоса у єврокубки

29 липня 22:55 - Читать на русском
"Я ж не ідіот": Костишин оригінально прокоментував історичний вихід Колоса у єврокубки
Руслан Костишин / офіційний сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився емоціями від перемоги в фіналі плей-офф УПЛ за єврокубки над Маріуполем (1:0).

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

"Звичайно, не думав, що Колос в дебютному сезоні УПЛ вийде в єврокубки. Я ж не ідіот, щоб так думати. Думав, спокійно собі буде грати, займемо місце наприклад восьме. Головним було показувати хорошу гру.

Визначились усі учасники єврокубків від України на сезон 2020/21

Гра в першій шістці дала дуже багато. Нас критикували. До деяких матчів ми не готувалися, оскільки готувалися до кінцівки. В якихось зустрічах грали не належним чином, виглядали не завжди добре. Але ми виросли в матчах з такими командами, коли ти граєш на максимумі. У кінцівці сезону ми набагато міцніші, ніж на його початку. Це видно по нашій команді. Ми могли вигравати, але не було якості гри. Просто бігли на емоціях. Зараз є якість, зараз інша команда.

У нас не було великої напруги у верхній шістці. Хлопці отримали тільки за Десну, тоді була серйозна розмова. Вони не були схожі на себе. Іноді ми не витягали кінцівки матчів. Корективи вніс карантин, але він був у всіх клубів.

Підемо у відпустку. Календар складений так, що ми, напевно, будемо жертвувати першим туром. Це буде як матч на зборах. Дамо хлопцям відпочити і будемо вже готуватися до матчу, який пройде 12 вересня", – поділився Костишин в ефірі програми Тур Online.

Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

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Теги
Колос - Маріуполь Руслан Руслан Костишин Колос Колос
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