"Я ж казав вам, що було б краще, якби Нідерланди зіграли в плей-офф з Іспанією!

"Іспанія – жахлива", – екс-зірка Реала обрав Нідерландам найбажанішого суперника у плей-офф Євро-2020

А якщо відкинути жарти, то вчора "помаранчеві" провели просто жахливий матч. Чехія цілком заслужила на перемогу", – написав Рафаель ван дер Ваарт у своєму Twitter.

Нагадаємо, У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Нідерландів програла Чехії з рахунком 0:2. Ван дер Ваарт раніше розкритикував збірну Іспанії через виступи на Євро-2020. Він заявив, що "Червона Фурія" – жахлива, і хотів, щоб "ораньє" зустрілися з нею в плей-офф.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал