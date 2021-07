"Я ж казав вам, що було б краще, якби Нідерланди зіграли в плей-офф з Іспанією!

"Іспанія – жахлива", – екс-зірка Реала обрав Нідерландам найбажанішого суперника у плей-офф Євро-2020

А якщо відкинути жарти, то вчора "помаранчеві" провели просто жахливий матч. Чехія цілком заслужила на перемогу", – написав Рафаель ван дер Ваарт у своєму Twitter.

Нагадаємо, У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Нідерландів програла Чехії з рахунком 0:2. Ван дер Ваарт раніше розкритикував збірну Іспанії через виступи на Євро-2020. Він заявив, що "Червона Фурія" – жахлива, і хотів, щоб "ораньє" зустрілися з нею в плей-офф.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал

I told you it would have been better for NL to meet Spain in the knockouts .. All jokes aside, horrible performance from the Dutch team yesterday, the Czechs completely deserved the win.