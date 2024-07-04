"Думаю, що не тільки я, а й тренерський штаб олімпійської збірної теж незадоволений тим, що мають, це у плані гравців, які повинні були зіграти на Олімпіаді. Чесно кажучи, я здивований.

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Я розумію, що наші футбольні клуби ставлять перед собою свої завдання, але Україна потрапила перший раз на Олімпійські ігри. Я думаю, що їм потрібно було підсилити нашу олімпійську збірну. Підсилили б Трубін і Бондаренко. Для мене це ті гравці, які потрібні нашій збірній. Я розумію, що Судакова Шахтар не відпустить, але відпустили, слава Богу, хоча б Криськіва і Сікана, це вже непогано. Ну і Динамо могло відпустити Нещерета, якщо Трубіна немає. Я не знаю, чому так сталося, він хотів грати на Олімпіаді.

Чому Шахтар відпустив Сікана і Криськіва, а Судакова і Бондаренка ні? Це вже питання не до мене, кожен тренер думає за свою команду. Федерація на це вплинути не може, у клубів свої завдання, їм потрібно потрапляти в Лігу чемпіонів.

Переносити старт УПЛ теж не будуть, хоча, я думаю, що без Бондаренка і Судакова Шахтар у першому і другому турах переміг би. Не знаю, мені так здається. Наскільки я знаю, хлопці дуже хотіли грати на Олімпійських іграх", – сказав Шаран у коментарі NV.

Нагадаємо, перед стартом на Олімпіаді команда Руслана Ротаня проведе два товариські матчі – проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня). Суперниками України на груповому етапі ОІ-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).

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