"Я займався самообманом": Калітвінцев – про "футбол поза політикою"

Відомий український тренер Юрій Калітвінцев поділився думками щодо критики на свою адресу через роботу в Росії.

"І українські, і радянські клуби мені багато дали. З кожного клубу, де я був, виніс для себе щось на майбутнє. Але тоді ми не ділили команди. Хоча будемо відверті: з боку московської влади і місцевих клубів, по спортивному, звісно, завжди був... ну, бруд, сказати не можна, напевно... Загалом, щодо українських клубів і київського Динамо. Чому? Ми прекрасно розуміємо, що коли київське Динамо посунуло московські клуби і вперше стало чемпіоном, всі зрозуміли його силу.

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Коли їхав працювати у Росію, було, звичайно, невелике хвилювання. В Україні у мене не було пропозицій. Але я тоді в інтерв'ю сказав, що якщо у мене буде альтернатива, то в Росію не поїду. Але альтернативи не було.

А московське Динамо – знайомий мені клуб, я там грав. До того ж були амбітні завдання, і я розумів, що у футбольному плані це дуже цікаво. Так і вийшло. У плані політики, звичайно, було важко. Я розумів весь фон, який може бути, переживав, але постарався відключитися від цього. Та було важкувато.

Чи розділяв я футбол і політичні аспекти? Напевно, це був самообман... Я ним займався. Сьогодні вже не можна сказати, що футбол – поза політикою. Це завжди було пов'язано, а сьогодні стало навіть гостріше", – сказав Калітвінцев у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, український фахівець очолив московське Динамо у 2016 році і вивів його у РПЛ, ставши найкращим тренером Футбольної національної ліги (другого за силою дивізіону Росії). Наступного року був звільнений через незадовільні результати.

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