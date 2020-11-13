"Наша мрія – виграти титули зі збірною Іспанії. Тут і крім мене багато людей, які вміють забивати голи. Якщо ми виграємо титул, а я не заб'ю гол, як це трапилось, наприклад, з Олів'є Жиру, який феноменально виступив з Францією на чемпіонаті світу в Росії, то запевняю вас, ніхто про це і не згадає.

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Луїс Енріке просить мене багато рухатися. Те, що він вимагає від мене чогось, означає, що він вірить в мене. Для мене перебування тут принципове. Кожен раз у день публікації списку збірної я сиджу з телефоном в руці, сподіваючись потрапити туди. Я працюю для цього кожен день", – цитує Морату Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Іспанія змагається з Україною у Лізі націй, після 4-х турів "Фурія Роха" очолює квартет А4, підопічні Шевечнка – на третій сходинці.

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