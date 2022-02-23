Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не налаштований міняти свій звичний підхід перед матчем 1/8 фіналу ЛЧ проти Манчестер Юнайтед.

"Ми зійдемося з однією з найкращих команд світу. З моменту приходу нового тренера вони демонструють жорсткість, цілеспрямованість і поводяться так, як завжди повинен Манчестер Юнайтед.

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Вони сильні в центрі поля, на другому поверсі, є хороша лінія атаки. Я бачу сильніший Манчестер Юнайтед, більш компактний. Важко знайти місця, де вони припускаються помилок. Я завжди готуюся до матчів з найкращими і шукаю спосіб завдати супернику болю", – наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Атлетіко та МЮ відбудеться завтра, початок о 22:00.

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