"Я завжди пам'ятатиму той матч": Мойєс – про гол Ярмоленка у ворота Челсі
Головний тренер "молотків" Девід Мойєс напередодні лондонського дербі з "синіми" пригадав тріумфальний постріл українського півзахисника Андрія Ярмоленка.
"Я з нетерпінням чекаю цього матчу. В останні сезони ми добре граємо проти Челсі.
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В одному з матчів, перемога у якому нам була життєво важлива, переможний м'яч забив Ярмоленко. Минулого року ми грали теж добре, але нам не пощастило взяти очки. Челсі – чудова команда, і нас чекає важкий матч", – цитує Мойєса Football.London.
Нагадаємо, лондонське дербі відбудеться вже сьогодні, 4 грудня, о 14:30. Після 14-ти турів Челсі лідирує у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 33 очки, Вест Хем з 24 пунктами – четвертий.
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