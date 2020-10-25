"Я щасливий, відчуваю гордість за командні дії та характер. Показали це проти незручного суперника, який хотів здобути першу перемогу. Це робило їх небезпечними. Але, думаю, перемогли заслужено, контролювали м’яч та простір, в нас виходили розіграші, які планували під час підготовки до матчу.

Львів – СК Дніпро-1 – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Хочу подякувати гравцям за відповідальність. Ці три очки є дуже важливими, адже легко налаштовуватись на Динамо або Шахтар. А такі поєдинки, як проти Львова, демонструють характер команди. І це дуже важливо для періоду, який нас очікує. Сподіваюсь, що будемо додавати з кожним матчем. У нас лише місяць будується команда, і маємо ще багато роботи попереду. Вітаю хлопців за правильні зусилля. Матимемо зараз два дні для відновлення, щоб якнайкраще підготуватись до матчу з Динамо.

Суперник заслуговував на повагу. Ми вели у рахунку 2:1, але кожний їхній стандарт міг принести користь. Якби вони зрівняли, хтозна, як би було. Але за моментами, контролем м’яча ми заслужено перемогли. А третій гол вирішив усі питання. Нас тішить рахунок, і я можу похвалити хлопців не лише за матч, а й за тренування, які вони проводять інтенсивно та самовіддано. Ми ще нічого не здобули. Попереду багато турів. Тож маємо бути психологічно міцними та потужними, відповідальними до своєї роботи і готуватися до наступного суперника з максимальною повагою та концентрацією.

Знаєте, я якось собі подумав, що не можу програти у Львові. Це місто дало мені за 6 років багато любові, багато друзів, незабутні спогади – я завжди буду у боргу", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 впевнено здолав Львів і, оформивши п'яту поразку Львова в сезоні, змусив головного тренера "містян" подати у відставку. Таким чином, підопічні Йовічевіча здобули другу поспіль перемогу й набравши вісім очок, піднялись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи один заліковий бал, залишився останнім.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів