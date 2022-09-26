"Я завжди боровся за мир, тому що немає нічого кращого за розуміння, що люди з різних куточків світу сидять і говорять один з одним.

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Що несе нам війна, злидні? Тільки проблеми. Немає нічого кращого за свободу, мир і любов. Природно, мене хвилює війна. Багато моїх друзів в Україні", – цитує Стоїчкова gol.bg.

Зауважимо, володар "Золотого м'яча-1994" у травні 2018 року приїжджав в Україну. Він відвідав Чернігів та зустрівся з уболівальниками Десни.

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