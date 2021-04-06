Захисник Кадіса Хуан Кала, якого звинувачують у расизмі, на спеціальній прес-конференції запевнив, що не вбачає у своїх словах жодних образ.

Нагадаємо, в поєдинку 29-го туру Прімери Кадіс – Валенсія виникла сутичка. Причиною стали начебто слова расистського змісту на адресу захисника "кажанів" Муктара Діакабі. Гра була перервана на 25 хвилин, адже вся команда Валенсії залишила поле.

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Втім, Хуан Кала запевнив, що нічого подібного – зокрема, слів "ср*ний нігер", які йому приписують – насправді не було.

"Я не казав нічого подібного. Це брехня. Все почалося з кутового Валенсії, коли Дікабі зачепив мене ліктем і сказав підійматися. Я лише попросив залишити мене в спокої. Слів "ср*ний нігер" не було, їх ніхто не чув. Зате вже кілька днів я стикаюся з публічним лінчуванням.

Якщо Діакабі назве гравця Кадіса, який казав, що я був готовий попросити вибачення, то я завтра ж завершу з футболом. Це нісенітниця. Не можу сказати, чи він це вигадав, чи неправильно зрозумів, але я нікого не ображав. Я буду судитися з президентом Валенсії та захищати свою честь. На стадіоні було багато гравців, арбітри, 20 камер та мікрофони. І ніхто не чув расизму, окрім Діакабі. Не знаю, навіщо він влаштував це шоу.

У Кадісі мене всі підтримали. Впевнений, що в іспанському футболі немає расизму. Мене звинувачують у тому, чого насправді не було. Я професіонал, 12 років грав поруч з футболістами з Азії та Африки. Всі вони висловили мені свою підтримку, а от у соцмережах я отримав чимало погроз", – цитує Хуана Калу AS.

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